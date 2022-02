PSG, guai in arrivo per Donnarumma e Navas: arriva l’ultim’ora

Non giunge la migliore notizia per Donnarumma e Navas, in vista della sfida del PSG contro il Real Madrid in Champions League.

La prossima settimana sarà la più interessante di questo inizio 2022. Torneranno infatti le competizioni europee per club e una delle sfide più promettenti è quella tra PSG e Real Madrid. Entrambe le società e per ambizioni e per storia giocheranno col coltello tra i denti per avanzare nella kermesse. Si tratterà appena degli ottavi di finale, ma il confronto è già di grandissimo spessore.

Da settimane strategicamente le due squadra si preparano ad affrontare la sfida e per il Real Madrid è giunta la notizia più attesa.

Lo stesso mister Carlo Ancelotti, in arrivo al centro sportivo del Real Madrid, ha annunciato il ritorno di Karim Benzema, che sarà a disposizione per il doppio confronto.

Real Madrid, Benzema recupera per la gara col PSG: la conferma

L’attaccante francese si è fermato a fine gennaio in occasione del match contro l’Elche a causa di un problema al ginocchio, sopraggiunto a inizio secondo tempo e dopo aver sbagliato un calcio di rigore. Si è trattato di un fastidio al tendine, che l’ha costretto a restare fuori per circa un mese. I tempi di recupero sono stati bruciati dal calciatore, che è pronto per essere a disposizione a partire dalla prossima settimana.

‘El Golazo del Gol’ ha intercettato mister Ancelotti e gli ha chiesto se Benzema ce la farà ad arrivare a Parigi. Il tecnico ha abbassato il finestrino dell’auto e ha risposto con un convinto sì. La miglior notizia per i tifosi del Real Madrid, ma sicuramente non per Donnarumma e Navas, dato che uno dei due portieri del PSG si troverà a dover fronteggiare l’asso francese nel confronto più atteso.