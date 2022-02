Napoli, il capitano gela tutti: confessione prima del match con l’Inter

L’avventura del capitano a Napoli sta per terminare e racconta le sue sensazioni prima della sfida contro l’Inter, in Serie A.

Non sarà un addio semplice quello di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli ha firmato con il Toronto durante il mese di gennaio, non appena legalmente gli è stato permesso, avendo il contratto in scadenza con gli azzurri a giugno. Una decisione sofferta per l’attaccante, nato e cresciuto nella squadra della sua città. Tuttavia, scelta inevitabile.

Non c’è quasi mai stata possibilità di accordo per un eventuale rinnovo con il Napoli. La società aveva avanzato pochi contatti con l’entourage di Insigne, dimostrando fin dal primo momento che non sarebbe andata oltre la prima proposta, che prevedeva un ridimensionamento dell’ingaggio verso il basso.

Da qui, la necessità di Insigne di guardarsi intorno fino a scegliere un’avventura professionale e personale nuova come conclusione della sua carriera.

Napoli, Insigne spiega l’addio: “Io mai capito al 100%”

L’ancora capitano del Napoli è intervenuto per un’intervista a ‘Rivista Undici’ ed ha raccontato la sua verità e le sue emozioni sulla separazione che avverrà tra qualche mese: “Ho un carattere particolare. So scherzare con tutti, ma all’inizio tengo le distanze. Per alcuni tifosi è superbia, sembra che me la voglia tirare. È solo un atteggiamento di difesa. Qualcuno non mi ha mai compreso al 100 per cento. Chi mi conosce davvero, sa come sono fatto”.

L’amore per la sua Napoli però non cambia e Insigne ci tiene a sottolinearlo: “La gente si è sempre aspettata tanto da me. Ho cercato di ricambiare. Ho avuto degli screzi qualche volta coi tifosi e mi dispiace. Un capitano è un garante per le persone che amano la squadra, io credo di aver sempre assicurato che il Napoli non venisse meno all’impegno in campo”.