“La Finanza lo fermò…”: Napoli-Inter, la battuta di Spalletti sull’arbitro

Luciano Spalletti ha tenuto una conferenza stampa in giornata, dove ha parlato del match di domani contro l’Inter.

Domani è il giorno di Napoli-Inter. Le due squadre hanno solo un punto di differenza anche se i nerazzurri devono ancora recuperare il match dell’Epifania contro il Bologna di Mihajlovic. La squadra di Simone Inzaghi arriva al match del Maradona dopo la sconfitta nel derby con il Milan ed il successo convincente in Coppa Italia contro la Roma dell’indimenticabile José Mourinho.

I partenopei hanno l’occasione di poter superare l‘Inter, almeno momentaneamente, in classifica. Tra le fila degli azzurre bisogna sottolineare anche i ritorni di Anguissa e Koulibaly dalla Coppa d’Africa, mentre tra i calciatori interisti non ci sarà lo squalificato ed infortunato Alessandro Bastoni.

Luciano Spalletti è intervenuto in giornata in conferenza stampa per presentare il match contro la sua ex squadra: “Scudetto? Il nostro obiettivo è rientrare in Champions League, ma siamo consapevoli che vincendo questa gara potremmo essere catapultati verso un altro obiettivo”.

Napoli, Spalletti su Doveri: “La Finanza lo fermò all’aeroporto…”

Il tecnico toscano si è poi soffermato sulla foto di Doveri col trolley dell’Inter che sta girando molto sui social, facendo una battuta: “La Finanza lo fermò all’aeroporto, gli impose di aprire lo zaino (ride, ndr), dentro c’erano alcune mozzarelle, ma tutto questo non si deve sapere in giro (ride, nd)”.

Spalletti ha poi concluso il suo intervento: “L’Inter è attrezzatissima, sarà molto arrabbiata a causa del match contro il Milan perso. La rispettiamo ma non cambieremo il nostro atteggiamento, per il rispetto di chi ci ama e che ci sosterrà. Possiamo anche perdere, ma non possiamo traidire i nostri comportamenti”.