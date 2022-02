Atalanta-Juve, doppia mossa a sorpresa di Allegri: le ultime novità

La sfida tra Atalanta-Juve potrebbe regalare una doppia mossa a sorpresa da parte di Allegri nell’undici titolare. Il tecnico bianconero sarebbe pronto a confermare il 4-3-3, ma con due novità

Dopo il successo in Coppa Italia contro il Sassuolo, la Juventus è pronta a spingere il piede sull’acceleratore anche in vista dell’imminente sfida di campionato contro l’Atalanta. Scontro diretto in chiave Champions League fondamentale da ambo le parti.

La Juventus proverà ad approfittare del momento poco brillante dell’Atalanta, reduce dalla sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina e dal ko in campionato contro il Cagliari. Allegri potrebbe sorprendere tutti con una doppia novità dal primo minuto, soprattutto in mezzo al campo.

Il ritorno di Locatelli potrebbe coincidere con l’esclusione dai titolari di Arthur, mentre McKennie si giocherà una maglia da titolare con Rabiot, con il francese in netta rimonta sul centrocampista texano. Potrebbero essere questa la doppia novità di Allegri, ma attenzione anche all’inserimento di Danilo nel ruolo di terzino destro con Cuadrado avanzato in attacco. A quel punto potrebbe rischiare il posto anche Dybala.

Atalanta-Juve, le mosse di Allegri e le probabili formazioni

Come accennato, Allegri dovrà risolvere due o tre ballottaggi, anche se sarà difficile escludere Dybala dall’undici titolare, soprattutto dopo l’ottima prestazione in Coppa Italia contro il Sassuolo.

In difesa agiranno Bonucci e De Ligt, mentre sulla sinistra, salvo clamorosi colpi di scena sarà confermato Alex Sandro. La doppia novità nella formazione titolare, quindi, sarà rappresentata da Locatelli e Rabiot.

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. All. Allegri