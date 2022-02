Mazzarri gelato: Cagliari, il campione spiazza i tifosi e il club

Il Cagliari è impegnato nella lotta salvezza, la squadra è in netta risalita ma un calciatore avrebbe preferito lasciare la Sardegna.

Dopo mesi difficili finalmente la cura Mazzarri sembra essere positiva per il Cagliari. Il club sardo ha ora due punti di vantaggio sul Venezia (con una gara in più) e domani ad Empoli ha bisogno di continuare la striscia positiva.

Nell’ultimo mese in casa rossoblù non ha giocato l’attaccante Balde Keità, calciatore che ha vinto con il Senegal la Coppa d’Africa 2022. L’ex Inter si è raccontato ai microfoni di As ed ha trattato di tanti temi:

“Senza Ronaldo il livello della Serie A si è abbassato? La Juventus è una grande squadra, può ingaggiare grandi calciatori e senza offesa, via Cristiano domani ce ne sarà un altro. La Serie A è un campionato attraente e sarà sempre un grande campionato, inoltre stanno uscendo tanti giovani interessanti”.

Cagliari, Keita parla del trasferimento mancato al Valencia

Nel corso dell’intervista Keita ha parlato anche di una possibile avventura all’estero, e allo stesso tempo, ha svelato un retroscena sul trasferimento mancato al Valencia:

“Ci sono stati dei contatti, ma non è stato possibile chiudere a causa di problemi interni nel club spagnolo. Ero davvero eccitato, devo dire che mi sarebbe piaciuto. Poi Dio ha scelto Cagliari per me e sono felice qui”.