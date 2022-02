Tutto pronto per il big match della venticinquesima giornata di Serie A 2021/2022. Alle ore 18:00 va in scena Napoli-Inter.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Napoli-Inter, super sfida del venticinquesimo turno di Serie A che mette in palio un pezzo di scudetto. La squadra di Luciano Spalletti, alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, ospita i nerazzurri di Simone Inzaghi.

Le due squadre sono divise in classifica da un solo punto: i lombardi sono appollaiati al primo posto a quota 53 punti; i partenopei li seguono a ruota a quota 52 punti. Il Napoli ha una ghiotta occasione per balzare in cima. I partenopei vengono da cinque risultati utili consecutivi, ma ora l’avversario è decisamente più ostico.

Napoli-Inter, le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Meret, Marfella, Juan Jesus, Malcuit, Ghoulam, Zanoli, Demme, Anguissa, Elmas, Ounas, Mertens, Petagna.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Martinez. Allenatore: Farris (Inzaghi squalificato). A disposizione: Radu, Cordaz, Kolarov, Vidal, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Carboni, Sanchez, Gagliardini, Caicedo.