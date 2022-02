Getafe, grande chance per Conde: il portiere sfida il suo passato

Test molto difficile questo weekend per il Getafe. La squadra di Quique Sanchez Flores sfiderà l’Atletico Madrid in un insidioso derby.

Si terrà questa sera il derby di Madrid tra l’Atletico del Cholo Simeone ed il ‘piccolo’ Getafe rivelazione del campionato trascinato da Quique Sanchez Flores. I Los Azulones sono chiamati ad un match durissimo.

Sarà la gara soprattutto del giovane portiere spagnolo Diego Conde: il ventitrenne estremo difensore esordirà dal primo minuto tra i pali contro la squadra in cui è cresciuto senza però mai debuttare. Cresciuto nelle giovani dell’Atletico Conde ha collezionato presenze solo nella squadra B, ma non è mai stato preso in considerazione per la prima squadra dove continua senza problemi il ‘regno’ di Jan Oblak.

Conde ha fatto il suo debutto in questa stagione la scorsa settimana nella vittoria del Getafe contro il Levante. Lui è entrato a pochi minuti dal termine, a causa dell’infortunio del portiere titolare David Soria. Esordio stagionale e questa sera Conde ‘tornerà a casa’.

Getafe, grande chance per Conde contro l’Atletico

L’infortunio del titolare Soria ha messo Conde dinanzi ad una clamorosa quanto inaspettata opportunità: il giocatore sfiderà la squadra che non ha creduto davvero in lui ed allo stesso tempo proverà a rilanciarsi in un club dove finora è stato solo riserva.

Con Sanchez Flores il Getafe si trova in un ottima posizione di classifica, ma con questo tecnico l’inamovibilità di Soria non è mai stata in discussione. Il portiere ‘di riserva’ non ha mai avuto chance ma questa volta potrà finalmente dimostrare il suo valore.