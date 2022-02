“Questo non è calcio!”: Torino, Juric furioso nel post partita

Dopo la sconfitta del suo Torino contro il Venezia, Ivan Juric ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport.

Dopo la sconfitta di domenica scorsa contro l‘Udinese, il Torino ha perso anche questa sera contro il Venezia di Zanetti. I granata sono riusciti anche a passare in vantaggio con il destro a volo di Brekalo, ma poi si sono fatti rimontare dagli ospiti con i gol segnati da Haps e Crnigoj.

Il Torino ha perso l’occasione di risalire in classifica e puntare decisamente alla zona Europa, mentre per il Venezia è un successo fondamentale per il prosieguo della sua stagione. I lagunari, infatti, in attesa del match di domani del Genoa contro la Salernitana, sono ritornati quartultimi in classifica.

I granata hanno cercato di pareggiare il gol di Crnigoj, ma l’hanno fatto in maniera poco organizzata. Il Torino comunque aveva segnato un gol con Belotti al 90′ che, però, poi è stato annullato dall’arbitro Giua, dopo aver rivisto l’azione al Var, per un fuorigioco di Pobega ritenuto attivo.

Torino, Juric: “Gol di Belotti? Non c’è stato nessun blocco da parte di Pobega”

Ivan Juric ha commentato l’episodio del gol annullato a Belotti dal direttore di gara ai microfoni di ‘Sky Sport’: “A volte è proprio difficile paralre di certi episodi. Se questo è fuorigioco…Non c’è stato nussun blocco da parte di Pobega, di cosa stiamo parlando? Questo non è calcio! Sono cose gravissime e difficile da spiegare”.

Il tecnico croato ha anche analizzato la sconfitta contro il Venezia: “Abbiamo dominato nei primi venti minuti della gara, poi loro si sono messi con un 3-4-3 ed abbiamo sofferto. Ho poco da dire ai ragazzi, che hanno dato tutto. Ci è mancata un po’ di aggressività. Sanabria e Belotti possono giocare insieme? No, sono due prime punte. E’ una domanda corretta, ma la squadra ha una fisionomia chiara”.