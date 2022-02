Lazio, Sarri si fa perdonare col Bologna. Non mancano le polemiche

Dopo il duro ko in Coppa Italia la Lazio si riscatta e torna alla vittoria in campionato. Letteralmente distrutto il Bologna di Mihajlovic.

L’eliminazione in Coppa Italia con brutta sconfitta contro il Milan aveva scatenato le proteste dei tifosi, ma pronto riscatto per la Lazio che batte nell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A 3 a 0 il Bologna.

Gara a senso unico con i biancocelesti a segno con il solito Ciro Immobile su rigore e con una doppietta di Mattia Zaccagni, autentico migliore in campo con una prestazione fantastica.

La formazione di Sarri padrona del campo, ma allo stesso tempo il primo gol biancoceleste nasce da un episodio che farà molto discutere nel post partita.

Lazio, ritorno alla vittoria per Sarri

Buona prova della formazione biancoceleste ma tante polemiche per il primo gol di Sarri, nato da un rigore abbastanza ‘esagerato’ per un contatto tra Soumauro e Zaccagni. Il club felsineo ha protestato, ma per l’arbitro non ci sono stati dubbi ed ha confermato la decisione nonostante il Var.

Dopo il primo gol di Immobile dal dischetto si è scatenato Zaccagni, autore di due gol nella ripresa grazie agli assist di Luis Alberto e Manuel Lazzari. Proprio il terzino è l’unica nota negativa della serata visto che è uscito dal campo anzitempo a causa di un problema fisico.

CLASSIFICA

Inter 53*, Napoli 52, Milan 52, Juventus 45, Atalanta 43*, Lazio 42**, Roma 39, Fiorentina 36*, Verona 33, Torino 32*, Empoli 30, Sassuolo 29, Bologna 28, Udinese 27*, Spezia 26, Sampdoria 23, Cagliari 20, Venezia 18*, Genoa 14, Salernitana 11*.