Calciomercato Milan, Maldini non ha più chances: Barcellona in pole

In casa Milan potrebbe esserci una cessione eccellente in estate: sul calciatore offensivo c’è l’interesse del Barcellona.

Se durante la sessione invernale di trasferimenti il Milan è rimasto fermo sulla sua posizione senza smuovere le pedine della rosa, in estate cambierà tutto. La società insieme alla guida tecnica si confronteranno per i passi da muovere, al fine di rendere sempre più competitiva la squadra e in lotta per il massimo traguardo, ovvero lo scudetto.

Tuttavia, ciò non significa che non saranno ceduti i pezzi pregiati. In particolar modo, sempre più lontano da Milano sembra essere Franck Kessie. Il calciatore ha il contratto in scadenza a giugno e non è stato trovato al momento nessun accordo con la società.

Dopo diversi alti e bassi, non si è mai trovata comunione di intenti. Pare che il Milan volesse offrirgli un quinquennale da 6,5 milioni di euro stagionali come prolungamento, ma che l’entourage dell’ivoriano ne avesse chiesti 8 annui. Cifra che i rossoneri non sono disposti a considerare.

Milan, Kessie via a fine stagione: niente rinnovo, c’è il Barcellona

Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, c’è poco da pensare rispetto a quanto sarà. Il rinnovo, infatti, si potrà lavorare soltanto se il giocatore prenderà in considerazione l’idea di ridimensionare le sue richieste economiche. La posizione di Kessie è altrettanto ferma, anche perché convinto che possa finire in una squadra di alto spessore, pronta a garantirgli anche di più.

In effetti, ingaggiare Kessie a parametro zero può essere molto appetitosa come opportunità. Il calciatore piace da tempo a PSG, Juventus e Inter. In pole position però è finito il Barcellona. Dal quotidiano risaltano le indiscrezioni spagnole sull’insistenza dei catalani verso l’ivoriano per rafforzare la mediana. Al Milan toccherà mettersi già a lavoro per trovare il sostituto.