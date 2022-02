Napoli, le ultime sull’infortunio di Politano. Fastidio per Lobotka

Nei prossimi giorni ci saranno diverse situazioni da monitorare in casa Napoli. Ci sono ultime novità su Politano e Lobotka.

Un punto a testa, Napoli ed Inter alla fine si sono strette le mano ed hanno portato a casa un pezzetto di quel bottino messo in palio al Maradona. I nerazzurri restano in vetta alla classifica, in attesa del match di domani che vedrà il Milan giocarsi contro la Sampdoria la possibilità di finire in vetta alla classifica, scavalcando le due compagini che si sono date battaglia in quel di Fuorigrotta.

Per gli azzurri l’occasione era ghiotta, ma alla fine lo stesso Spalletti ha dato la sensazione di voler accontentarsi di un punto che anche in ottica Champions rappresenta comunque un bottino soddisfacente. Le prossime saranno ore particolari in casa Napoli, soprattutto nel monitorare le condizioni di alcuni giocatori usciti malconci dal match giocato contro la squadra di Simone Inzaghi.

Napoli, le ultime su Politano: attenzione anche su Lobotka

Occhi puntati su Matteo Politano, uscito al 26′ del primo tempo per un problema fisico. Il Napoli ha chiarito, attraverso una nota ufficiale, che il giocatore “ha accusato un risentimento muscolare al polpaccio destro”. Domani ci sarà una giornata di riposo. Alla ripresa andranno verificate le condizioni dell’attaccante – come appreso dalla redazione di ‘SerieANews’ – per capire se si tratta di un trauma, una contrattura o un lieve stiramento.

Da monitorare, poi, anche la situazione di Stan Lobotka: il giocatore slovacco ha giocato tutta la partita, ma è uscito dal campo con un risentimento alla coscia. Novità anche su Lozano. Prosegue la terapia conservativa, gli è stato già applicato un tutore alla spalla destra ed tempi di recupero potrebbero essere accorciati. Il giocatore messicano potrebbe rientrare per il mese di marzo.