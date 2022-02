“Perchè mi volete usare?”: Napoli, Spalletti punge in conferenza

Napoli ed Inter hanno pareggiato 1-1 questa sera al Maradona. Spalletti ha commentato il match in conferenza stampa.

Il big match di questa sera del Maradona tra il Napoli e l’Inter è terminato con il risultato di 1-1. I partenopei sono passati in vantaggio al 7′ con un calcio di rigore realizzato da Lorenzo Insigne, ma poi c’è stato il pareggio di Edin Dzeko nei primissimi minuti della seconda frazione di gioco.

Il Napoli ha quasi surclassato l‘Inter nel primo tempo ma non è riuscito a segnare il secondo gol, considerando anche il palo esterno colpito da Zielinski. La squadra di Simone Inzaghi ha giocato il secondo tempo con un altro piglio ed ha raggiunto il pareggio meritatamente.

Con questo risultato i nerazzurri hanno mantenuto un punto di vantaggio sui partenopei, ma il Milan, se dovesse battere domani la Sampdoria in casa, potrebbe ritornare in vetta al campionato. Luciano Spalletti ha commentato il match contro l’Inter in conferenza stampa: “Il pareggio è un risultato giusto. Abbiamo avuto un paio di occasioni importanti, i nerazzurri sono stati bravi a sfruttare le loro qualità”.

Spalletti: “Devo essere complice della mia squadra e non di voi giornalisti”

Spalletti ha continuato la sua analisi, soffermandosi sulla lotta al vertice: “Match che certifica le ambizioni Scudetto del Napoli? Perché mi volete usare per i titoli dei giornali? Non devo essere vostro complice nel creare aspettative ma devo essere complice dei miei calciatori, che stasera hanno mostrato il loro marchio. Dobbiamo essere ambiziosi, poi se a voi vi fa gioco, possiamo utlizzare anche il termine Scudetto“.

Il tecnico toscano ha poi concluso il suo intervento: “Osimhen? Ha disputato un buon match ma non deve andare troppo da solo, perchè non siamo poi nelle condizoni di supportarlo: se non riceve palla, rimane fuori dal gioco. Abbiamo sbagliato pochissimo questa sera, però l’Inter resta la squadra più forte e l’ha dimostrato anche questa sera”.