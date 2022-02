Tutto pronto per il fischio di inizio della super sfida del venticinquesimo turno di Serie A 2021/2022. Alle re 20:45 c’è Atalanta-Juventus.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Atalanta-Juventus, big match che chiude il venticinquesimo turno di campionato Serie A 2021/2022. Gian Piero Gasperini ospita al Gewiss Stadium di Bergamo i bianconeri di Massimiliano Allegri. La sfida mette in palio punti importantissimi in ottica classifica. Chi vince questa sera si aggiudica un pezzetto di qualificazione in Champions League.

Dea e bianconeri sono appollaiati al quarto e quinto posto in classifica, rispettivamente a 43 e 45 punti. Qualora Gasperini dovesse riuscire ad invertire il trend negativo dell’ultima settimana, avrebbe l’occasione di balzare un punto sopra Max Allegri.

Atalanta-Juventus, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2) – Sportiello; Djmsiti, Demiral, Toloi; Zappacosta, Freuler, De Roon, Hateboer; Pessina, Boga, Muriel. A disposizione: Rossi, Dajcar, Scalvini, Maehle, Pezzella, Koopmeiners, Pasalic, Malinovskyi, Mihaila. Allenatore Gasperini.

JUVENTUS (4-3-3) – Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata, Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Pellegrini, Arthur, McKennie, Aké, Cuadrado, Kaio Jorge, Kean. Allenatore Allegri