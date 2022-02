Alle 15 spazio a ben due match di questa domenica di Serie A. Scendono in campo allo stadio Castellani Empoli e Cagliari.

Al Cagliari servono punti. La squadra sarda ha bisogno di portare a casa risultati per non perdere terreno nella corsa salvezza, e dare un cambio di trend che in questa fase della stagione è più che mai necessario. I sardi hanno conquistato quattro punti nelle ultime due partite, e dunque dare continuità a questi risultati sarebbe un passaggio davvero importante.

Di contro c’è un Empoli che ha ben dieci punti in più in classifica, ma non può di certo dormire sonni tranquilli. Gli ultimi risultati hanno acceso un campanello d’allarme per la squadra allenata da Andreazzoli, e cosi sfruttare il fattore casa può essere determinante in quello che resta uno scontro diretto per la salvezza.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Empoli-Cagliari, le formazioni ufficiali

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli.

LEGGI ANCHE >>> Gasperini e Percassi gelati: “Atalanta, succederà a breve…”

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Obert; Bellanova, Grassi, Marin, Dalbert, Lykogiannis; Pereiro, Joao Pedro. All. Mazzarri