“Cordiali saluti…”: scoppia il caos al Milan, rottura totale coi big

A San Siro è rottura tra una parte della tifoseria e alcuni calciatori del Milan. Lo striscione apparso non lascia spazio ad alcun dubbio.

Il pubblico di San Siro, almeno quella parte che ha esposto lo striscione eloquente, sembra avere le idee chiare. Alcuni giocatori hanno, a detta loro, ‘oltrepassato il limite’ e quindi è scattata la reazione piccata da parte dei tifosi.

“Chi ama il Milan lo dimostra coi fatti, cordiali saluti agli insoddisfatti“. Uno striscione piuttosto eloquente apparso durante il match tra i rossoneri e la Sampdoria. Con la squadra di Pioli che ha la concreta possibilità di agguantare la testa della classifica, il pensiero dei tifosi è anche rivolto ad altro.

In particolare alla situazione rinnovi e ai due ‘insoddisfatti’ Kessie e Romagnoli che tardano ad apporre la firma sul prolungamento di contratto. L’ivoriano in particolare è stato anche bersagliato da parecchi fischi durante la lettura delle formazioni prima dell’inizio del match.

Milan, il terrore dei tifosi per un Donnarumma-bis

I tifosi rossoneri non vogliono rivivere con Kessie e Romagnoli quanto accaduto con Donnarumma la scorsa estate, laddove dopo un tira e molla il portiere della Nazionale firmò a zero per il PSG.

Proprio Kessie non è un mistero che interessi ai parigini, come ad altre big d’Europa. Discorso diverso invece per Alessio Romagnoli, il quale potrebbe lasciare il Milan restando però sempre in Serie A. Nelle ultime settimane infatti per lui è tornata di moda l’ipotesi, già circolata la scorsa estate, della Lazio.