Milan, l’ex Giampaolo gela il club: cosa ha fatto l’allenatore

Parole dure dell’ex Marco Giampaolo nei confronti del Milan. L’attuale tecnico della Sampdoria torna sulla sua esperienza rossonera.

Arrivato al Milan con grandi aspettative, l’esperienza rossonera di Marco Giampaolo fu decisamente negativa. Esonerato dopo 7 partite in cui aveva raccolto solo 9 punti (frutto di 3 successi a fronte di 4 sconfitte), l’attuale tecnico della Sampdoria non è affatto rimpianto dalla parti di Milanello.

Un sentimento corrisposto a quanto pare, con il tecnico blucerchiato che, in vista del match contro la sua ex squadra, è tornato sul recente passato, senza mostrare particolari rimpianti. Anzi, con qualche stoccatina alla dirigenza rossonera.

“Sono stato troppo poco al Milan.” ha dichiarato Giampaolo in conferenza stampa. “Si può dire che non l’ho nemmeno allenato. Da quelle parti nemmeno si ricordano di me. Furono solo sette partite, diciamo più una scampagnata che una vera e propria esperienza.”

Giampaolo e Milan: “Posto giusto, ma momento sbagliato”

L’attuale tecnico della Sampdoria ha poi dato alcune spiegazioni circa il suo fallimento in rossonero. Spiegazioni che non nascondono una piccola stoccata alla dirigenza del Milan che, a detta del tecnico, fu troppo frettolosa nel prendere decisioni.

“E’ una storia che doveva andare in maniera diversa.” ha concluso Giampaolo. “Sette partite sono poche per giudicare. Ho iniziato il ritiro con 13 giocatori. Oggi è un altro Milan. Diciamo che ero nel posto giusto ma al momento sbagliato.“