“Giornalismo senza etica”: Roma, frecciata di Mourinho in diretta tv

Frecciata di José Mourinho contro i giornalisti “senza etica”: non le manda a dire il tecnico portoghese dopo il 2-2 col Sassuolo

Il campionato della Roma è stato caratterizzato fin qui da tanti alti e bassi. Sono incredibilmente nove le sconfitte per la squadra di José Mourinho fino a questo momento in Serie A. Per i giallorossi era importante ripartire dopo la sconfitta ai quarti di finale di Coppa Italia contro l’Inter, anche se al Mapei Stadium è arrivato solo un 2-2. Un risultato che però salva la Roma da un’altra sconfitta grazie al gol di Cristante.

Il Sassuolo era in vantaggio fino a pochi istanti dalla fine e lo Special One, dunque, è stato davvero vicino alla doppia cifra di sconfitte in Serie A. Le sue frecciate nelle interviste postpartita sono diventate ormai famose. Probabilmente il portoghese lo fa anche per spostare l’attenzione dalla sua squadra. I quotidiani, però, lo hanno bersagliato dopo la sconfitta contro l’Inter. Una situazione che non gli ha fatto piacere.

Roma, Mourinho contro i giornalisti “senza etica”

José Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN: “Tutte le notizie uscite sono una bugia, tranne una. Si tratta di giornalismo di quinta classe. Giornalismo senza etica. Non si dice la verità. Questo gruppo è imbattibile per amicizia ed empatia. E’ unito e nessuno farà danni a questa squadra”. Parole fortissime, che fanno rumore in relazione a ciò che si è detto dopo il 2-0 contro l’Inter.

Mourinho si stringe attorno alla sua squadra, schierandosi contro quella stampa che fa giornalismo senza etica. Del resto, lo spogliatoio è un luogo sacro e chi ha giocato anche sono una partita di calcio amatoriale, sa che le frasi -come per esempio, quelle sulla Serie C- e le cose che si dicono sono molto particolari. Anche per spronare la sua Roma per evitare altre sconfitte.