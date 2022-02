Verona show, pari ad Empoli e a Genova: i risultati delle 15:00

Interessante pomeriggio per la media e bassa classifica di Serie A con Verona-Udinese, Empoli-Cagliari e Genoa-Salernitana.

Il Verona ha passeggiato sul velluto contro l’Udinese, chiudendo la sfida con un poker. L’Empoli, invece, pareggia col Cagliari con una rete di Pinamonti e l’altra di Pavoletti. Genoa e Salernitana non smuovono troppo la loro personale classifica in zona salvezza, fermandosi sul pareggio.

Verona-Udinese – La sfida è stata ricca di occasioni fin dalla prima frazione di gioco. Il Verona non perde mai il controllo del match e nel primo tempo al 2′ De Paoli segna su un’azione in velocità con Caprari che la mette sul secondo palo e il compagno ne approfitta. Alla mezz’ora Barak la posiziona poi sul palo alla sinistra di Silvestri. All’Udinese non mancano le sue occasioni, ma non riesce a capitalizzare. Al 66′ è la volta di Caprari, il quale va in rete di testa dopo un’azione in ripartenza. Chiude il poker dei veronesi Tameze all’84’.

Serie A, le sintesi di Empoli-Cagliari e Genoa-Salernitana

Empoli-Cagliari – Durante il primo tempo Lovato e Dionisi hanno problemi e il Cagliari va subito coi cambi. Spazio a Lovato e Marini. Ciò condiziona i ritmi della sfida e infatti il Cagliari va in avanti ma non riesce mai a concretizzare. Lo fa l’Empoli al 38′ con un veloce contropiede di Bajrami, il quale manda in porta Pinamonti. Il match sembra deciso, ma in realtà Pavoletti sul finale riesce ad avere la meglio su Vicario.

Genoa-Salernitana – La partita si chiude praticamente nel primo tempo con l’1-1. Alla mezz’ora Destro va in rete che insacca a pochi passi dalla porta e sullo scadere della prima frazione di gioco, la Salernitana pareggia con Bonazzoli, che batte Sirigu di sinistro. Nessuna delle due prevale sull’altra nel secondo tempo e finisce 1-1.