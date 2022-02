Calciomercato Milan, Maldini ha due idee per sostituire Kessié

Milan, Maldini cerca il sostituto ideale di Franck Kessié. I calciatori per il centrocampo del futuro sono già stati individuati.

Il Milan di Stefano Pioli, dopo la vittoria di ieri contro la Sampdoria di Marco Giampaolo, si gode il primo posto in classifica. I rossoneri, complice l’1-1 tra Napoli ed Inter allo stadio Maradona, tornano in cima alla classifica generale di Serie A 2021/2022. Un risultato che fa sicuramente felici i tifosi rossoneri. I supporters lombardi, però, proprio durante la gara contro la Sampdoria, si sono scagliati contro Franck Kessié ed Alessio Romagnoli.

I due sono in scadenza contrattuale ed a giugno 2022 saranno liberi di accasarsi dove vorranno a parametro zero. Una partenza gratis, dunque, in pieno stile Donnarumma, che non fa altro che peggiorare i rapporti con la tifoseria.

Calciomercato Milan, due nomi per sostituire Kessié

Nonostante l’apertura al dialogo, quasi sicuramente Franck Kessié lascerà Milano a fine stagione. Le richieste del suo entourage risultano essere troppo esose per Paolo Maldini e Frederic Massara. I due, costantemente al lavoro alla ricerca di una soluzione per trattenerlo, non hanno intenzione di accontentare le richieste economiche del calciatore.

Per questo motivo i dirigenti rossoneri stanno già sondando il terreno, alla caccia del sostituto ideale. Come riferisce l’edizione odierna del ‘Corriere della Sera’, il Milan ha messo nel mirino Yacine Adli del Bordeaux, già seguito la scorsa estate, e Renato Sanches del Lille. Il centrocampista portoghese è in cima alla lista dei desideri.