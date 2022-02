Alle 20.45 spazio all’ultimo posticipo di questo turno di Serie A. Scendono in campo e si affrontano Spezia e Fiorentina.

Ultimo match di questo turno di Serie A che si gioca questo lunedì sera. Il weekend ha riservato grandi sorprese, con il Milan balzato in vetta alla classifica. Farlocco il pareggio tra Napoli ed Inter, che ha permesso cosi ai rossoneri di scavalcare entrambe le squadre. Non hanno approfittato nemmeno Atalanta e Juventus, che non sono andate oltre il pareggio. Insomma, l’unica ad aver beneficiato a pieno di questi ultimi giorni pare essere stato proprio il Milan.

Ora tocca alla Fiorentina scendere in campo e provare ad avvicinare la zona Europa. Dopo l’addio di Vlahovic, l’ambiente viola attende soltanto di poter avere saggiare le doti di Piatak e Cabral, chiamati a non far dimenticare il bomber finito alla Juventus. Vincenzo Italiano, tra l’altro, torna “a casa” ed affronta il suo passato.

Di fronte, infatti, stasera c’è lo Spezia che tanto ha dato all’allenatore attualmente sulla panchina dei viola. L’allenatore ha mostrato concretamente le sue qualità quando ha permesso alla squadra ligure di restare in Serie A, ed ora sarà chiamato ad affrontare proprio la sua ex squadra che cerca punti per continuare ad inseguire la salvezza.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Spezia-Fiorentina, le formazioni ufficiali

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel, Amian, Erlic, Nikolaou, Reca, Kiwior, Sala, Gyasi, Maggiore, Verde, Manaj. Allenatore: Thiago Motta.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Maleh; Nico, Piatek, Sottil. Allenatore: Italiano.