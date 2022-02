“È un campionato fasullo”: Serie A, la stoccata in diretta

È arrivato il commento dell’ex giocatore su Piatek e sulla Serie A: la critica ha riguardato anche il bomber del PSG

Da poco è giunta al termine anche la 25esima giornata di Serie A, con il triplice fischio in Spezia-Fiorentina. Anche in merito a questa gara è arrivato il commento dell’ex giocatore, che non si è trattenuto e ha detto la sua appunto sulla Serie A. Ma anche su due attaccanti in particolare.

Da un lato c’è Krzysztof Piatek, dall’altro Mauro Icardi. Due giocatori lontani e appartenenti a due campionati diversi. Uno in azione Serie A, uno in Ligue1. Ma accomunati dal pensiero dell’ex calciatore Antonio Cassano.

Famoso per le sue ‘frecciate’ e per le sue opinioni senza peli sulla lingua, Cassano ha voluto dire la sua anche sulla situazione che attualmente sta vivendo la Serie A. In riferimento ai due attaccanti in particolare, infatti, alla ‘Bobo Tv’, ha parlato il suo pensiero sul campionato italiano.

Cassano senza peli sulla lingua dice la sua sul campionato italiano: “La Serie A è fasulla”

Antonio Cassano è intervenuto così in diretta della ‘Bobo Tv’: “Piatek? È andato via dall’Italia ed è stato un disastro, mai titolare, avrà segnato 4 reti. Torna in Italia e segna. Questo significa che il campionato italiano è fasullo“. Su Mauro Icardi invece ha dichiarato: “Da quando è al PSG non si vede e non si sente più. Sta facendo poco quest’anno, l’anno scorso pure e anche l’anno prima ancora. Nelle grandi squadre in campionati di un certo tipo devi giocare a calcio. Ha fatto persino più gol Kean in un anno che lui in tre”.

Una dura critica, quindi, quella arrivata da parte di Antonio Cassano sia su Piatek, che nonostante il rigore sbagliato ha comunque segnato il primo gol questa sera contro lo Spezia, sia su Mauro Icardi, che non sta trovando il gol con la stessa facilità che aveva in Italia tra le file dell’Inter.