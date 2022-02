Lo Spezia ci prova, la Fiorentina si impone: Italiano vince nel finale

È terminata anche l’ultima gara di questa 25esima giornata di Serie A: ecco com’è andato il posticipo tra Spezia e Fiorentina

Spezia-Fiorentina non è stata solamente l’ultima partita di questa 25esima giornata di Serie A. È stata anche una sfida tra ex, un impegno fondamentale per la parte centrale della classifica, da un lato, e per la lotta salvezza, dall’altro.

Vincenzo Italiano la vive da ex, non accolto particolarmente bene dai tifosi dello Spezia com’era prevedibile dopo l’addio improvviso la scorsa estate. Così come da ex la vive Riccardo Saponara. Una gara certamente non semplice anche dal punto di vista emotivo.

La Fiorentina ha attaccato molto e per gran parte della gara. Thiago Motta, invece, ha provato a ‘girarla’ con i cambi: ancora una volta, così, Agudelo si è confermato il 12esimo uomo della formazione spezzina. Ma ciò non è bastato per strappare il pareggio.

Spezia-Fiorentina, a segno vanno Piatek, Agudelo e Amrabat: i viola conquistano la vittoria sul finale

Una prima occasione l’ha avuta la Viola sui piedi di Piatek dal dischetto. Reca compie un fallo in area di rigore ai danni di Nico Gonzalez e l’arbitro Marchetti non ha dubbi. Assegna il calcio di rigore ma Piatek spara la palla, forte, sul palo. Il polacco si fa però poi perdonare al 42′ segnano un bel gol su assist di Maleh.

Thiago Motta, tuttavia, comprendendo la difficoltà vissuta dai suoi, compie un triplo cambio al 56′ e inserisce insieme Agudelo, Colley e Nzola. Proprio Agudelo scippa palla ad Amrabat nella metà campo e si lancia in corsa. Imprendibile per chiunque, davanti alla porta il colombiano calcia con freddezza e abbatte Terraciano. Amrabat stesso, però, cerca il riscatto e lo trova: all’89’ segna da fuori area e regala tre punti ai suoi. Il match termina così sull’1-2.

Classifica aggiornata

Milan 55, Inter 54*, Napoli 53, Juventus 46, Atalanta 44*, Lazio 42, Roma 40, Fiorentina 39*, Verona 36, Torino 32*, Empoli 31, Sassuolo 30, Bologna 28*, Udinese 27*, Spezia 26, Sampdoria 23, Cagliari 21, Venezia 21*, Genoa 15, Salernitana 12*

* una partita in meno