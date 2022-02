“Si sono visti più volte”: calciomercato Inter, Marotta prepara il colpo

Nonostante il fitto calendario della sua Inter, Beppe Marotta sta già lavorando per acquistare un calciatore per la prossima stagione.

Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, l’Inter ha prima battuto la Roma in Coppa Italia e poi ha retto al tentativo del Napoli di sorpassarla in classifica. I nerazzurri contro la squadra di Spalletti ha sofferto tantissimo nel primo tempo, dove i partenopei sono riusciti a passare in vantaggio con il rigore di Insigne, ma poi nella ripresa sono usciti alla grande, riuscendo a pareggiare con Dzeko.

Con il pareggio del Maradona di sabato adesso in vetta alla classifica c’è il Milan di Pioli, che ha battuto ieri la Sampdoria con il gol di Leao, ma l’Inter ha comunque dato un’ottima risposta dopo il Derby perso. I nerazzurri sono attesi ora dal match di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool di Klopp.

Sull carta i nerazzurri sono sfavoriti, ma sicuramente venderanno cala la pelle contro i ‘Reds’. Inzaghi, molto probabilmente, contro il Liverpool confermerà davanti sia Lautaro Martinzez che Dzeko, che ha segnato il gol del pareggio contro il Napoli. Proprio sul reparto offensivo continuano a circolare delle indiscrezioni di mercato.

Inter, Marotta ha incontrato più volte Carnevali per parlare di Scamacca

Secondo quanto raccolto dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, l’Inter continua il pressing sul Sassuolo per ottenere Scamacca per la prossima stagione. Marotta e Carnevali, gli amminitratori delegati dei due club e grandi amici, si visti più volte la settimana scorsa per parlare sia del futuro della Lega Calcio che del giovane attaccante italiano.

Scamacca ha rifiutato a gennaio l’interessamento sia del Borussia Dortmund che del Lipsia, perché il suo desiderio è quello di restare a giocare in Italia. L‘Inter si sta muovendo in anticipo per cercare di non andare oltre i 40 milioni di euro richiesti adesso dal Sassuolo per lasciar andar via il centravanti.