Inter, Marotta scatenato: il colpo di mercato è una mazzata al Milan

L’Inter sembra volenteroso nel dare un’altra mazzata al Milan sul calciomercato: Marotta è scatenato e non intende fermarsi

L’Inter sta costruendo le sue fortune grazie alla gestione oculata dell’ad Beppe Marotta. L’estate scorsa sembrava essere quella dello smantellamento. Grazie agli arrivi di Dzeko, Dumfries e soprattutto Simone Inzaghi, i nerazzurri hanno però mantenuto il loro status da prima della classe. E il prossimo anno le cose potrebbero andare ancora meglio, in base a come verrà gestito il calciomercato. Nel senso che la prossima operazione potrebbe essere una vera e propria mazzata al Milan.

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, è alle prese con diversi rinnovi del contratto. Dopo aver concluso quello di Theo Hernandez, sono altri i giocatori che potrebbero lasciare il club rossonero. A fine stagione scadrà definitivamente il contratto di Franck Kessie, che potrebbe seguire le orme di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, ovvero rifiutare l’offerta di Maldini e Massara e andar via a parametro zero.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Marotta punta su Kessie: l’Inter ci prova

Secondo quanto riferito dal quotidiano Repubblica, Kessie ha subito la furia dei tifosi del Milan. C’è stato anche uno striscione per il mancato rinnovo. L’intenzione dell’ivoriano, ormai, sembra essere quella di voler andar via a parametro zero per cercare il miglior contratto possibile, oltre che progetto. E il club più interessato sembra essere proprio l’Inter. Una vera e propria occasione, che Marotta non vuole lasciarsi scappare.

LEGGI ANCHE >>> “Si è giocato l’ultima carta…”: Roma, arriva l’annuncio che gela Mourinho

Le richieste di Kessie sono molto alte, e difficilmente l’Inter farà follie. Anche perché sul centrocampista ci sono anche squadre come Liverpool, PSG, Tottenham e Newcastle. Insomma, sarà molto interessante capire se l’ivoriano vorrà seguire Donnarumma a Parigi o addirittura Calhanoglu all’Inter. Una vera e propria mazzata per il mondo Milan ricordando ciò che successo la scorsa estate.