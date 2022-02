“Clausola da 40 milioni”: Juve, colpo a sorpresa per l’estate

La Juve guarda al mercato estivo, ed in queste ore è emerso un nome che potrebbe fare al caso dei bianconeri per il reparto dei portieri.

Gli occhi della Juventus sono sempre vigili sul mercato. La squadra bianconera ha ancora tanto da giocarsi in questa stagione, ma restano sempre aperte le strade per cercare di migliorare la rosa di Max Allegri. Certo, qualcosa andrà cambiato da qui alla prossima stagione, ed ovviamente l’estate rappresenterà un vero e proprio crocevia per modificare la rosa.

Uno dei reparti dove la dirigenza provvederà a lavorare è quello dei portieri. Sembra ormai chiaro che Szczesny resterà il portiere titolare anche per la prossima stagione, ma servirà andare a mettere mano per trovare una valida alternativa. E cosi è spuntato un ultimo nome proprio in queste ore, che potrebbe stuzzicare l’interesse della Juventus.

Juve, occhi puntati su Samuel Portugal: clausola da 40 milioni

Il nome caldo per la porta della Juventus è quello di Samuel Portugal, 27enne portiere del Portimonense. L’estremo difensore – secondo quanto riportato da ‘A Bola’ – sarebbe stato attenzionato negli scorsi da alcuni emissari della Vecchia Signora che hanno visionato da vicino l’estremo difensore.

Il brasiliano ha un contratto fino a giugno 2025, ed una clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Da capire come la Juventus potrebbe impostare una possibile trattativa, ovviamente gettando la cifra al ribasso per portarlo in quel di Torino. Nelle scorse settimane – tra l’altro – si è fatto anche il nome di Salvatore Sirigu.