Locatelli, Zakaria e McKennie: cambiano le gerarchie di Allegri

Locatelli, Zakaria e McKennie: quale sarà il centrocampo titolare della Juve in vista delle prossime gare? Occhio anche alla decisione di Allegri su Rabiot e Cuadrado, cambiano le gerarchie

Un pareggio insperato raggiunto all’ultimo minuto contro l’Atalanta e seconda parte di stagione pronta a entrare concretamente nel vivo. La Juventus di Allegri proverà a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di tenere vive le speranza qualificazione in vista della prossima Champions League.

Il tecnico della Juventus potrebbe cambiare le gerarchie a centrocampo e in attacco, soprattutto dopo le ottime prestazione da parte di McKennie, totalmente rivitalizzato nelle ultime gare. Il centrocampista texano potrebbe contendere una maglia da titolare a Zakaria o Rabiot.

Allegri confermerà in pianta stabile il 4-3-3 con la presenza fissa del tridente offensivo. Morata sarà confermato nel ruolo di esterno sinistro, mentre Dybala agirà da esterno destro, ma la sua posizione potrebbe variare in base ai possibili accorgimenti tattici decisi dal tecnico della Juventus.

Locatelli, Zakaria e McKennie: cosa cambia per Rabiot e Cuadrado

Difficilmente Allegri deciderà di escludere Zakaria dall’undici titolare. Stesso discorso per Locatelli, il quale sarà chiamato a recitare il ruolo ci perno centrale davanti alla difesa. L’ex Sassuolo si alternerà con Arthur in cabina di regia, mentre McKennie proverà a contendere stabilmente una maglia da titolare a Zakaria e Rabiot, con quest’ultimo pronto a convincere Allegri a puntare ancora su di lui.

Possibili novità anche per quel che riguarda il ruolo di terzino destro. La conferma di Danilo in difesa potrebbe spingere Cuadrado in posizione più avanzata. L’esterno offensivo colombiano potrebbe contendere una maglia da titolare a Dybala nel ruolo di esterno destro.