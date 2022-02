“Ma come è possibile?”: PSG-Real Madrid nel caos, polemiche su Orsato

Momenti polemici durante PSG-Real Madrid a causa della gestione dell’arbitro Orsato di alcune situazioni, in particolare un rigore non concesso a Verratti.

Fino all’ultimo il primo ottavo di Champions League tra PSG e Real Madrid ha tenuto tutti col fiato sospeso. La gara è rimasta sullo 0-0 durante tutti i 90′, ma in pieno recupero e verso il fischio finale, Kylian Mbappé ha punito quella che potrebbe essere la sua prossima squadra.

Un tiro da destro da posizione decentrata diventa decisivo: Mbappé la posizione nell’angolino in basso a destra, dopo aver ricevuto un assist impeccabile dal compagno di squadra Neymar.

La dimostrazione di un duo che funziona ancora alla grande, nonostante in estate l’idillio potrebbe rompersi con l’addio del francese, in scadenza di contratto e senza alcuna intenzione di rinnovare, proprio perché sogna di vestire i colori del Real Madrid.

Rigore clamoroso non dato su Verratti.. Assurdo #PSGRMA — Giorgio Pasta 🖤💙1️⃣9️⃣ 🏆 🇮🇹 (@GiorgioPasta) February 15, 2022

PSG, le critiche a Orsato: manca un rigore per Verratti

Protagonista della serata però non è stato soltanto l’attacco del PSG, ma anche un italiano, ovvero l’arbitro Orsato. Marco Verratti, centrocampista dei francesi, riceve un calcio da Militao. Il fallo è sicuramente involontario, ma pur sempre netto e condizionante. Una situazione che dovrebbe e potrebbe generare un calcio di rigore, ma Orsato decide che non ha visto nulla e non fischia. Il VAR non fa la sua parte, poiché non invita il direttore di gara a rivedere l’episodio.

La grande occasione dal dischetto l’aveva avuta già al 61′ il PSG per un fallo su Mbappé, steso in area. Tuttavia, Leo Messi manca la rete: clamoroso tiro di sinistro parato da Courtois. Il risultato alla fine da comunque ragione ai francesi, ma non mancano le polemiche. Sui social sono tutte per Orsato, come ad esempio: “Com’è possibile?”, “Rigore clamoroso non dato a Verratti… assurdo”, ma almeno pare non aver condizionato ineluttabilmente il risultato della sfida.