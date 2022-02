Ancelotti beffato da Mbappé: il PSG batte il Real Madrid in extremis

Ottavi di finale di Champions League che si aprono col big match tra PSG e Real Madrid. I francesi strappano il successo in pieno recupero

La fase ad eliminazione diretta di Champions League si apre subito con il big match, per alcuni una possibile finale anticipata, tra PSG e Real Madrid. Tanti i temi anche fuori dal campo che catalizzano l’attenzione su questa sfida tra la ‘nuova’ e la ‘vecchia’ élite del pallone.

Chi si aspettava un match ricco di gol resta però subito deluso. Di fronte ad un PSG decisamente, almeno dal numero di occasioni create, più propositivo c’è un Real a tratti troppo rinunciatario. Le migliori occasione della prima frazione sono di marca francese.

Anche nella ripresa sono i padroni di casa ad andare vicinissimi al gol diverse volte. Clamoroso al 60′ quando Lionel Messi fallisce dagli undici metri la possibilità di portare avanti i suoi dopo un fallo ingenuo di Carvajal. Potrebbe poi esserci un secondo penalty per fallo su Verratti, ma stavolta Orsato non ravvede nulla. Il PSG continua il suo forcing finale, arrivando al meritato gol partita in pieno recupero con Mbappé che, con un’azione personale, consente ai francesi di portarsi a casa questo match di andata.

Il PSG stende il Real nel finale, tutto facile invece per il City

Senza problemi invece il Manchester City a Lisbona dove travolge lo Sporting per 5-0 con un Silva in grande spolvero. Gli uomini di Guardiola riescono così praticamente ad ipotecare il passaggio del turno dopo soli 90′, rendendo la gara di ritorno a Manchester una pura formalità.

Domani invece si chiuderà la prima tranche degli ottavi di finale. L’Inter, una delle due italiane rimasta in corsa, affronterà il temibile Liverpool di Klopp, mentre nell’altro match la cenerentola RB Salzburg ospiterà la corazzata Bayern Monaco.