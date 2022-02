Donnarumma, colpo di scena: l’ufficialità del PSG spiazza i tifosi

Questa sera si sfideranno PSG e Real Madrid, dove Pochettino ha sorpreso di nuovo sul ‘duello’ tra Donnarumma e Navas.

Tra poco più di un’ora ritornerà la Champions League. Questa sera incominceranno gli ottavi di finale della massima competizione europea. I primi due match di questa fase sono PSG e Real Madrid e Sporting Lisbona contro il Manchester City. Se la squadra di Guardiola è nettamente favorita sui lusitani, il match del Parco dei Principi può essere considerata una finale anticipata.

PSG-Real Madrid porta con sè tante storie di contorno ai ‘classici’ 90 minuti: da Messi che riaffronta i ‘Blancos’ alla disputa tra le due squadre per Mbappé. Florentino Perez, infatti, è da mesi che sta cercando di prendere Mbappé a parametro zero la prossima estate, mentre Leonardo sta facendo di tutto per cercare di convincere il fuoriclasse a restare sotto l’ombra della Torre Eiffel.

Entrambe le squadre sono saldamente in vetta alla classifica dei propri campionati, ma per il passaggio del turno è il PSG è la squadra ad avere più pressione. Dopo la super sessione di calciomercato della scorsa estate, il club parigino, infatti, quest’anno ha puntato tutte le sue fish sulla conquista della Champions League.

PSG-Real Madrid, Donnarumma giocherà dal primo minuto

In casa PSG un altro argomento top di questi mesi è sicuramente anche il continuo avvicendamento in panchina tra Navas e Donarruma. Contro il Real Madrid , come ufficializzato dallo stesso club parigino, giocherà l’ex calciatore del Milan, visto che il costaricano ha disputato il match di venerdì contro il Rennes.

Questa decisione di Pochettino sorprende un po’, visto che in tanti si aspettavano che Navas giocasse contro la sua ex squadra. Quella di stasera per Donnarumma è una grandissima occasione per cercare di convincere definitivamente l’allenatore argentino a schierarlo con una certa continuità.