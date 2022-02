Ronaldo lascia lo United, può tornare in Italia: cosa sta succedendo

Cristiano Ronaldo è molto deluso dall’andamento del suo Manchester United. Il portoghese potrebbe tornare in Italia.

La Roma domenica ha pareggiato contro il Sassuolo per 2-2. I giallorossi erano riusciti a passare in vantaggio con la rete segnata da Abraham a fine primo tempo, ma poi si sono fatti rimontare prima dall’autogol di Smalling, con la complicità di Rui Patricio, e poi dalla rete di Traoré. La sconfitta è stata evitata dalla rete di Cristante nei minuti finali della partita del Mapei Stadium.

Il risultato contro il Sassuolo non ha certamente migliorato la situazione in casa giallorossa, anzi. Nella Roma, infatti, ci sono tantissime polemiche che riguardano sia i risultati poco esaltanti di questa prima parte di stagione, considerando anche l’eliminazione in Coppa Italia, che gli errori arbitrali.

L’entusiasmo che ha portato con sè l’arrivo di Mourinho è pian piano scomparso tra i tifosi giallorossi, che stanno vedendo, almeno per il momento, la propria squadra del cuore disputare una stagione abbanstanza anonima. Ma dall‘Inghilterra è arrivata una notizia che potrebbe stravolgere l’ambiente capitolino.

La Roma è tra le pretendenti per prendere Cristiano Ronaldo

Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, infatti, la Roma è tra le pretendenti di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è deluso sia dai risultati che sta ottenendo il Manchester United, che in Premier League è fuori dalla zona Champions League, che dalla qualità tecnica dei suoi compagni di squadra.

Il tabloid inglese sottolinea anche che Ronaldo e Mourinho hanno anche lo stesso agente, ovvero Jorge Mendes. I due si ritroverebbero dopo l’esperienza in comune del Real Madrid, dove si parlò anche di una forte lite tra i due. Sul portoghese ci sono anche il PSG, che vorrebbe sostituire Mbappé, e il Bayern Monaco.