Cagliari, la situazione infortuni e il nuovo ruolo di Nandez

La situazione legata agli infortuni del Cagliari potrebbe cambiare la seconda parte della stagione della squadra rossoblù. Mazzari spera di poter recuperare subito Lovato, fermatosi nell’ultima sfida contro l’Empoli

Dopo il recente pareggio contro l’Empoli, il Cagliari è pronto alla prossima sfida di campionato contro il Napoli. Match decisamente delicato soprattutto per il discorso salvezza, obiettivo fondamentale per gli uomini di Mazzarri.

Contro i partenopei non ci sarà quasi sicuramente Lovato, fermo ai box dopo l’infortunio rimediato nel match contro l’Empoli. Il tecnico del Cagliari spera di poter recuperare il difensore nel giro di poche settimane, anche se nelle ultime ore non starebbe trapelando grande ottimismo sui possibili tempi di recupero dell’ex Atalanta.

Detto questo, procede spedito anche il recupero di Rog, il quale potrebbe tornare in gruppo a fine marzo per poi tornare in campo nella parte finale della stagione. Recuperato totalmente Pavoletti, a segno contro l’Empoli, mentre restano da valutare le condizioni di Lykogiannis, in dubbio per il match contro il Napoli.

Infortuni Cagliari e il nuovo ruolo di Nandez: Mazzarri a caccia della salvezza

Come detto, il Cagliari dovrà fare i conti con alcuni infortunati, aspetto che potrebbe privare Mazzarri di alcune pedine fondamentali per la corsa salvezza. Restano da valutare anche le condizioni di Strootman, ancora fermo ai box. Il centrocampista olandese potrebbe tornare a disposizione a inizio marzo.

Detto questo, il tecnico del Cagliari potrebbe riabbracciare subito Nandez. L’ex Boca Juniors recupererà subito dal recente infortunio e Mazzarri potrebbe schierarlo sia nel ruolo di esterno destro a tutta fascia, ma anche in posizione di mezz’ala per ridare temperamento, forza fisica e dinamismo al centrocampo isolano in vista della parte finale della stagione.