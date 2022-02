Doccia gelata per Sarri e Lotito: Lazio, pessima notizia per i tifosi

Pessime notizie per la Lazio e i suoi tifosi. Sarri alle prese con un problema che potrebbe condizionare anche il derby con la Roma.

La Lazio è attesa da una serie di incontri non certo facili che potrebbero far svoltare, in un senso o nell’altro, la sua stagione. Tra la seconda metà di febbraio e marzo i biancocelesti dovranno prima affrontare la doppia sfida di Europa League con il Porto e poi il match contro il Napoli.

Tutto prima del derby di fine marzo che potrebbe diventare un vero e proprio spartiacque della stagione biancoceleste. Questo filotto di gare, derby con la Roma compreso, la Lazio dovrà però affrontarlo senza uno dei suoi calciatori.

Manuel Lazzari, le cui condizioni stavano tenendo in apprensione l’ambiente laziale, sarà costretto ad un lungo stop, che quasi sicuramente durerà fino al derby. Gli esami strumentali hanno infatti evidenziato uno stiramento di secondo grado al flessore della coscia destra.

Lazio, out Lazzarri. Sarri spera di averlo per il derby

Le prime stime parlano di un possibile ritorno dopo la sosta di fine marzo. Lazzarri potrebbe quindi tornare contro il Sassuolo, anche se logicamente Sarri e i tifosi sperano che possa stringere i denti e tentare un recupero lampo per la Roma.

In questa stagione Lazzarri è stato protagonista fino a questo momento di 21 presenze in campionato e 6 in Europa League, condite da 2 reti. Anche se solo in 12 di queste occasioni ha iniziato dal primo minuto.