“Balotelli torna in Serie A”: la rivelazione clamorosa del presidente turco

Il battibecco a distanza non accenna a placarsi e questa volta arriva a coinvolgere Mario Balotelli: il presidente turco fa riferimento alla Serie A

Mario Balotelli è tornato a disposizione nella Nazionale Italiana per la convocazione di Roberto Mancini, così come aveva sperato. Ora, però, il presidente turco ha rilasciato un’altra rivelazione su di lui, che però in fin dei conti è risultata essere una vera e propria provocazione.

Per comprendere quanto riferito da Ahmet Nur Çebi, attuale presidente del Besiktas, occorre compiere un passo indietro e ricostruire quanto avvenuto. Innanzitutto occorre dire che, negli ultimi giorni, si è venuto a creare un battibecco tra lo stesso Nur Çebi e Sancak, presidente dell’Adana Demirspor, club in cui gioca appunto Balotelli sotto la guida dell’allenatore italiano Vincenzo Montella.

Il presidente Sancak ha, infatti, dichiarato che l’ex CT della nazionale turca, Senol Gunes, sarebbe presto diventato il nuovo allenatore del Besiktas. Un’affermazione non gradita dai vertici del club che, tramite il proprio presidente, non ha fatto attendere la propria risposta.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Botta e risposta tra i presidenti delle società turche: ecco a cosa è stato dovuto l’accostamento di Balotelli alla Serie A

Le parole di Sancak che sono finite nel mirino della provocazione sono state: “Gunes sarà il nuovo tecnico del Besiktas“. Il presidente del club di Instanbul Ahmet Nur Çebi, allora, come riportato da ‘Depar Sports’, non ci ha pensato su due volte e ha dichiarato: “Non ricordo che Sancak facesse parte del Besiktas. Non ricordo di averlo promosso a portavoce della stampa. Ho trovato inappropriato che il presidente dell’Adana Demirspor facesse una dichiarazione sul Besiktas, per di più falsa”.

LEGGI ANCHE >>> “Dimissioni senza Mondiale? Io vado…”: clamoroso annuncio dalla FIGC