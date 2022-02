Milan, i tifosi possono esultare: il campione vuole essere rossonero

Il Milan potrebbe realizzare un interessante investimento tutto italiano, al termine del campionato: fari accesi sul campione d’Europa.

Venerdì sera, nell’anticipo della 25esima giornata del campionato di Serie A, probabilmente Andrea Belotti disputerà il suo ultimo derby con la maglia del Torino, contro la Juventus. Il contratto del calciatore è in scadenza e molto verosimilmente non rinnoverà. L’attaccante, infatti, giunto alla soglia dei 30 anni e dopo essersi consacrato campione d’Europa con l’Italia di Mancini, è alla ricerca di un contratto vantaggioso in una squadra più ambiziosa.

La priorità di Belotti è quella di restare in Italia e per tale ragione non ha preso in considerazione le proposte giunte dal Toronto o quella estiva del Siviglia di Monchi.

Un’attitudine che favorirebbe in questo momento il Milan, la big italiana sulle tracce dell’attaccante del Toro.

Torino, Belotti via a fine stagione: c’è il Milan

Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, attraverso il proprio sito ufficiale, Belotti avrebbe già dato piena disponibilità al Milan. Vestire rossoneri sarebbe la sua principale ambizione: un grande club e la possibilità di restare in “casa”.

Dal proprio canto il Milan lo segue con attenzione, poiché avrà bisogno di tesserare una prima punta, indipendentemente dal futuro di Zlatan Ibrahimovic. Nonostante i rossoneri ci abbiano provato per Gianluca Scamacca, l’Inter è in vantaggio ormai da mesi, per cui la società rossonera ha già individuato in Belotti il principale obiettivo. I contatti sono in corso: uno è la principale opzione dell’altro. L’attaccante, infatti, è stato seguito da Fiorentina e Atalanta, che hanno poi seguito altri progetti, mentre le romane non l’hanno nel proprio radar. La questione è soltanto all’inizio, ma la traccia c’è.