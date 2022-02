Inter-Liverpool, Inzaghi non trattiene la delusione: “Speriamo che…”

La sconfitta con il Liverpool suona come una beffa ed Inzaghi applaude alla sua Inter nel post gara. Il commento del tecnico, però, è sconsolato.

Un 2-0 che suona come una doccia gelata per l’Inter. Soprattutto dopo la gara che i nerazzurri sono riusciti a mettere in campo contro il Liverpool.

Contro il talento e la qualità individuale dei Reds, però, gli uomini di Simone Inzaghi hanno potuto poco. Salah e Firmino hanno gelato San Siro, proprio quando l’Inter sembrava padrona indiscussa della gara.

Due reti che, adesso, complicano moltissimo i piani qualificazione dei nerazzurri, costretti alla super impresa ad Anfield, per continuare a credere nei quarti di finale di Champions League.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> “Pinsoglio comunque…”: Inter, scatta la provocazione su Handanovic

Inter-Liverpool, Inzaghi è sconsolato: il commento a Prime Video

“Non ci sono parole, speriamo solo di non incontrare il Liverpool ogni partita”: commenta sconsolato Simone Inzaghi, ai microfoni di Amazon Prime Video. “Sono felice e orgoglioso dei miei ragazzi, abbiamo giocato davvero bene. Peccato non aver inciso nel nostro momento migliore. E loro, poi, hanno fatto un gol incredibile alla nostra prima distrazione”.

E ancora, Inzaghi sottolinea: “È davvero difficile commentare una sconfitta che arriva così. Sappiamo che il calcio è anche e soprattutto questo. Ora dobbiamo andare avanti e trattare questa partita come un punto di partenza. Abbiamo giocato come mai avevamo fatto e siamo riusciti a farlo contro il Liverpool, una delle migliori squadre in Europa. Speriamo che questo sia di buon auspicio per tutto ciò che verrà”.