Osasuna, Juan Cruz e la sfida speciale contro l’Atletico Madrid di Simeone

Nel prossimo weekend ci sarà il match di Liga tra Osasuna ed Atletico Madrid. Un match per certi versi aspetti per Juan Cruz.

Nella giornata di sabato il ventinovenne difensore Juan Cruz giocherà un match speciale con il suo Osasuna. Per lui non sarà solo un big match, ma anche un match diverso da tutti gli altri.

In casa di una delle rivelazioni del campionato (l’Osasuna è al momento nono in classifica in Liga) arriva infatti l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, squadra reduce da un momento difficile ed attualmente quinta in campionato.

Cruz ha giocato nelle giovani dell’Atletico Madrid e quello che si preannuncia quasi come un big match (in caso di vittoria l’Osasuna avvicinerebbe l’Europa) è un match molto atteso dal calciatore, una sfida senza dubbio ‘unica’.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cruz, un giocatore sempre più importante per l’Osasuna

Inizialmente Juan Cruz non era titolare nella formazione di inizio stagione, ma pian piano ha dato maggiori certezze al reparto ed è ora una pedina fondamentale per la squadra iberica. In questa stagione Juan ha disputato la metà delle gare e da quando è diventato titolare anche il club ne ha beneficiato.

LEGGI ANCHE >>> “Balotelli torna in Serie A”: la clamorosa rivelazione del presidente turco

L’Osasuna è reduce da tre vittorie ed un pari nelle ultime cinque gare ed arriva lanciatissimo al match con Simeone. Non solo l’Atletico: per Cruz sarà un match speciale perché potrà festeggiare in campo la nascita della piccola Olivia, sua figlia che è nata in settimana ed a cui magari Juan vorrà dedicare un inaspettato quanto sentito gol.