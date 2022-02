“Rigore assurdo…”: Barcellona-Napoli nel caos, scoppia la polemica

Al Camp Nou tante emozioni nella sfida tra Barcellona e Napoli. Spunta tra l’altro un episodio molto contestato ai vertici arbitrali.

In questi minuti si sta disputando il match di andata valido per i Playoff di Europa League tra Barcellona e Napoli. Match dai due volti che vede due squadre giocare a viso aperto senza particolari timori.

In particolare gran bella prova per gli azzurri che sono partiti subito forte e nel primo tempo sono passati in vantaggio grazie al polacco Piotr Zielinski, a segno su una ribattuta di Ter Stegen.

Nella ripresa un episodio arbitrale ha letteralmente cambiato le sorti del match, un episodio che farà discutere sicuramente anche nel post partita dell’incontro.

Barcellona-Napoli, tante polemiche nella ripresa

Nel corso del secondo tempo l’arbitro ha fischiato un calcio di rigore per il Barcellona per un lievissimo tocco di mano di Juan Jesus sul cross di Adama Traore, un tocco quasi ‘invisibile’. Sui social subito sono esplose le critiche per questo episodio arbitrale.

L’arbitro ha fermato il gioco a metà campo e richiamato al Var ha decretato dopo qualche istante il calcio di rigore. Per la cronaca gli spagnoli hanno siglato il tiro dal dischetto con Ferran Torres che ha letteralmente spiazzato l’incolpevole Alex Meret.

Vero che ha toccato il pallone con la mano, ma è un tocco leggero, si poteva pure fare a meno di dare il rigore…#BarcellonaNapoli — michelep33 (@michelep33) February 17, 2022