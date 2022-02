Juve, tegola pesante in vista del derby: l’annuncio in conferenza di Allegri

È tempo di derby in casa Juventus. Allegri parla in conferenza stampa della condizione dei suoi calciatori: annuncia che non ci sarà un titolare

Nella serata di domani alle ore 20:45 la Juventus ospiterà all’Allianz Stadium il Torino. È perciò ormai tempo di Derby della Mole. I bianconeri cercheranno di continuare a registrare punti fondamentali in ottica classifica, ma dal canto loro i granata cercheranno di tornare a registrare risultati utili.

In conferenza stampa pochi minuti fa ha parlato Massimiliano Allegri. Sull’importanza della gara, il tecnico bianconero ha dichiarato: “È sempre una partita speciale, giochiamo contro un Torino che ha un’anima da Toro ed è stato molto bravo Juric in questo. Domani ci sarà sold out per quello che è possibile, avremo bisogno anche dei tifosi. Speriamo di aver imparato qualcosa dalle prime due perché questa è la terza gara di fila contro squadre che giocano allo stesso modo”.

Ha, però, poi riferito anche una brutta notizia ai tifosi: non ci sarà un titolare, nuovamente out per problema muscolare. Si tratta di Leonardo Bonucci, poco a disposizione della squadra negli ultimi tempi non essendo al 100% della condizione fisica.

Juventus-Torino, le parole di Allegri in conferenza: out Bonucci, ecco il motivo

Così Massimiliano Allegri ha annunciato, in conferenza stampa, chi non sarà presente tra le file della Juventus domani sera contro il Torino: “Non ci sarà Bonucci che ha un affaticamento al polpaccio, vediamo se ci sarà martedì. Bernardeschi non è pronto, Chiellini e Chiesa out, Danilo è squalificato”.

Ha poi annunciato un ballottaggio in attacco: “Kean sta meglio, domani valuterò se giocare con Morata o con Kean. L’altro giorno è entrato bene, in questo momento tutti devono stare bene perché ci sono tante partite. Cuadrado gioca terzino destro. L’importante è affrontare la partita con equilibrio”.