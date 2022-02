Juve, svolta sul futuro del bomber: cambia tutto, l’annuncio è netto

Massimiliano Allegri in conferenza ha rilasciato un annuncio netto: l’attaccante alla Juve non è messo in discussione, ecco l’idea sul futuro

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista del Derby della Mole che la Juventus giocherà domani sera contro il Torino. L’appuntamento per il fischio d’inizio è previsto all’Allianz Stadium alle ore 20:45.

Allegri ha voluto quindi fare una disamina della gara che attenderà i suoi domani, parlando di chi ci sarà, delle probabili scelte di formazione e di chi invece non sarà a disposizione (in particolar modo Bonucci).

Ha, inoltre, parlato degli impegni che attendono le italiane in Europa, facendo riferimento specialmente alla gara giocata ieri a San Siro dall’Inter contro il Liverpool. E, ovviamente, alla sfida che attende la Juventus martedì 22 febbraio in trasferta contro il Villarreal. Nel corso della conferenza, tuttavia, è anche arrivato un annuncio che riguarda il mercato.

Calciomercato Juve, Allegri su Morata: “Qualità non in discussione, a giugno vedremo”

Massimiliano Allegri ha, perciò, parlato di quanto dimostrato fino ad ora da Alvaro Morata e sul suo futuro alla Juventus: “Morata non si può discutere tecnicamente, è follia pura farlo. Alvaro sta facendo molto bene, è più sereno. Parlare di mercato ora… Dobbiamo essere concentrati sul momento per raggiungere risultati e fare qualcosa di bello e straordinario. Poi a giugno vedremo“.

Durante la sessione di calciomercato, Alvaro Morata è infatti più volte stato accostato al Barcellona. Destinazione che non sarebbe dispiaciuta allo spagnolo. L’affare poi non si è concretizzato, specialmente per la difficoltà nel trovare una quadra tra Juventus, Barça e Atletico Madrid, club proprietario del suo cartellino. I bianconeri dovranno perciò decidere a giugno se riscattarlo dal prestito o se lasciarlo tornare in Spagna. Senz’altro, però, ora Morata al fianco di Vlahovic sembra aver trovato una linfa nuova.