Napoli, ora sono guai per Spalletti: la doppia notizia gela il tecnico

Napoli, brutte notizie per Luciano Spalletti. La doppia notizia è una mazzata per gli azzurri, che ora rischiano in vista delle prossime.

La gara contro il Barcellona è stata una vera e propria battaglia. Soprattutto per intensità e qualità mostrata in campo. E nonostante qualche rischio nel finale, il Napoli di Luciano Spalletti è riuscito a portare a casa un pareggio d’oro dal Camp Nou.

Il risultato, però, fa sorridere il giusto Spalletti e il suo staff. E non solo per il rigore tanto discusso, concesso al Barcellona. Al centro delle preoccupazioni azzurre ci sono le condizioni di due big, come Anguissa e Fabian Ruiz.

I due centrocampisti sono usciti malconci dalla sfida del Camp Nou, destando più di qualche ansia nel Napoli, in vista della sfida col Cagliari e della gara di ritorno con il Barcellona.

Napoli, come stanno Anguissa e Fabian Ruiz? Il comunicato ufficiale degli azzurri

Ad aggiornare sulle condizioni di entrambi gli azzurri, è intervenuto il Napoli con un comunicato ufficiale: “Frank Anguissa, uscito nel finale del match al Camp Nou, ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore della coscia sinistra. Fabian Ruiz ha riportato una ferita lacero contusa alla testa, suturata con alcuni punti a fine gara”.

Brutte notizie, dunque, per Luciano Spalletti, che vede la propria rosa ridursi nuovamente al minimo, dopo i rientri di questo inizio febbraio. La sfortuna è tornata ad abbattersi sulla formazione partenopea, già provata dagli infortuni di Tuanzebe, Lozano, Lobotka e Politano. Tutti venuti fuori nelle ultime settimane.

E adesso, contro il Cagliari lunedì e contro il Barcellona giovedì, Spalletti rischia di dover stravolgere le proprie scelte di formazione, compatibilmente con le notizie che arriveranno dall’infermeria di Castelvolturno. Nei prossimi giorni, verranno monitorate le condizioni di Anguissa e Fabian Ruiz.