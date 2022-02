“Sono disponibile, ma…”: Barcellona-Napoli, che sfogo di Spalletti in diretta

La sfida di Europa League tra Barcellona e Napoli è terminata in parità, ma il match ha generato tante polemiche, anche a fine match.

Il match di Europa League tra Barcellona e Napoli è finito sul risultato di 1 a 1 con lo spagnolo Ferran Torres che ha risposto su rigore alla rete del momentaneo vantaggio azzurro di Piotr Zielinski.

Gli azzurri hanno disputato un’ottima gara ed a fine match c’era addirittura un pò di rammarico, come testimoniato d’altro canto dalle parole del tecnico Luciano Spalletti. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport il tecnico dei partenopei ha parlato della prestazione ed ha allo stesso tempo criticato l’operato arbitrale:

“Il Barcellona ha meritato il pareggio, ma il rigore è inesistente. Il braccio non è molto aperto e nessuno può correre con le mani dietro mentre corri, poi tocca solo il mignolo e la palla non cambia affatto direzione. Posso essere disponibile quanto volete, loro hanno meritato il pari ma non era rigore”.

Napoli, Spalletti commenta il pari al Camp Nou

Spalletti ha commentato la gara ed ha parlato anche della prestazione del club azzurro: “Non siamo riusciti a stare corti, loro hanno grandi qualità ed ad un certo punto hanno avuto il pallino del gioco. Dentro il match capita che ci sono momenti in cui non riusciamo a pressare alti e gli avversari ti vengono addosso”.

Parlando delle chance di qualificazione agli Ottavi di finale del torneo Spalletti ha continuato: “Nel primo tempo abbiamo giocato alla pari, poi loro hanno tenuto più tempo la palla nella ripresa ed abbiamo sofferto un pò. Napoli più consapevole? Si, direi se si analizza bene. Quello che abbiamo fatto solo per alcuni momenti dobbiamo farlo per tutta la gara, questo è importante”.