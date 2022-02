“Offerto a Milan ed Inter”: il triangolo di mercato con la Juventus

Intreccio di mercato per il giocatore della Juventus: offerto a Milan ed Inter, ecco i dettagli dell’eventuale operazione

La Juventus avrebbe offerto un proprio giocatore sia all’Inter che al Milan. La trattativa potrebbe presentare, però, difficoltà a causa delle richieste sull’ingaggio, considerate elevate. Ecco il punto della situazione.

Massimiliano Allegri, e prima di lui Roberto Mancini nel corso degli Euro2020, si sta spesso affidando alle qualità di Federico Bernardeschi. Il contratto dell’attaccante, però, è in scadenza il 30 giugno 2022. Dalle ultime indiscrezioni sembrerebbe che non si concretizzerà il rinnovo. Per questo motivo la Juventus stessa l’avrebbe offerto ad altre due squadre di Serie A.

Da un lato ci sarebbe l’Inter, dall’altro ci sarebbe il Milan. La società bianconera, stando a quanto riferito da Nicolò Schira, avrebbe tentato di sondare il terreno per una sua eventuale cessione prima della scadenza di contratto. Più che altro per cercare di evitare di perderlo a parametro zero.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi offerto a Inter e Milan: il punto della situazione

Come riferito dal giornalista ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, ha affermato tramite il proprio profilo ‘Twitter’: “Federico Bernardeschi offerto nelle scorse settimane a Inter e Milan, ma non scalda particolarmente in virtù delle elevate richieste. Il fantasista chiede infatti stipendio da €4,5 milioni netti a stagione più premi. La Juventus a dicembre aveva proposto 3 milioni più bonus per rinnovo”.

Le richieste di Bernardeschi per l’ingaggio, quindi, renderebbero difficile far decollare una trattativa di calciomercato con entrambe le squadre di Milano. Situazione che renderebbe di rimando difficile anche far pensare a un rinnovo di contratto con la Juventus stessa. Stando alle ultime, dunque, sembrerebbe che il giocatore si libererà a parametro zero a giugno.