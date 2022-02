Napoli, l’agente spaventa Spalletti: “L’Atletico Madrid è interessato”

Napoli di gode le giocate di un titolare inamovibile. L’agente, però, spaventa Spalletti ed ammette: “Atletico Madrid interessato”.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti vive un momento positivo. Dopo il doppio 1-1 contro Inter e Barcellona, la squadra azzurra punta a far bene in Serie A ed Europa League, proseguendo nel doppio impegno. Il tecnico di Certaldo ha messo al centro del proprio progetto sotto l’ombra del Vesuvio l’idea di concedere chances importanti a tutti i membri della rosa, in costante rotazione da inizio campionato.

Un calciatore che, però, sembra essere titolare inamovibile visto il numero di minuti giocati in stagione è senza dubbio Giovanni Di Lorenzo. Il laterale destro, titolare anche in Nazionale ad Euro 2020, è pedina fondamentale dello scacchiere partenopeo.

Napoli, parla l’agente di Di Lorenzo

Ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo, in diretta radiofonica, è intervenuto Mario Giuffredi, agente del calciatore azzurro. Il procuratore di Di Lorenzo, tra gli altri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del suo assistito: “Di Lorenzo ieri ha pedalato e affrontato gli avversari facendo una grande partita. Se giocasse al Barcellona od altrove non cambierebbe, ci mette sempre la stessa calma e forza. Vista l’età di Di Lorenzo, io sono sempre dell’idea di venderli giocatori così qualora arrivasse offerte importanti. Se fossi nel Napoli, dinanzi ad una offerta importante, lo venderei“.

Poi prosegue: “Una cifra per venderlo? Non sta a me dirlo, dare una cifra sarebbe ingiusto. Venti milioni? Onestamente dico di no. Secondo me vale minimo 25 o 30 milioni di euro. Non possono non arrivare offerte per un calciatore come Di Lorenzo. Se lo prenderebbe Ancelotti al Real Madrid o se potrebbe giocare nel Barcellona di ieri? Io dico di sì. L’Atletico Madrid è sempre stato interessato, quindi secondo me potrebbero arrivare altre offerte. Il Napoli però deve avere il pensiero di venderlo, altrimenti parlarne è inutile”.