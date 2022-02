Covid in Serie A: quattro positivi in squadra, tecnico nei guai

In Serie A, la Roma deve fare i conti con quattro positività al Covid a poche ore dalla propria sfida di campionato

Piove sul bagnato in casa Roma. I giallorossi non vivono il miglior momento della propria stagione e ora José Mourinho si trova a gestire una difficoltà in più a poche ora dal delicato match interno contro l’Hellas Verona.

I giallorossi hanno assoluto bisogno di punti per non scivolare ancora in classifica al termine di un periodo in cui sono arrivate poche soddisfazioni per la formazione capitolina. Dall’ultimo successo ottenuto da Lorenzo Pellegrini e compagni è ormai trascorso quasi un mese.: 4-2 all’Empoli in trasferta. Per Mourinho, una nuova patata bollente da gestire.

Serie A, comunicato della Roma: quattro calciatori positivi al Covid, sono vaccinati e sintomatici

Attraverso una nota diffusa pochi minuti fa, la Roma ha sottolineato di avere quattro calciatori affetti dal Covid-19. Nello stesso comunicato, la società giallorossa precisa che i quattro, che risultano sintomatici e in possesso del Green Pass rafforzato, sono risultati positivi al virus in occasione degli ultimi controlli svolti.

Inoltre, la Roma ha fatto sapere di avere immediatamente informato le autorità sanitarie competenti. I calciatori sono già stati posti in isolamento domiciliare, al momento stanno bene. Naturalmente, il gruppo squadra è stato immediatamente posto sotto sorveglianza, in linea con le indicazioni del protocollo.

Non sono stati resi noti i calciatori interessati. Mourinho però dovrà fare a meno di quattro pedine per approcciarsi al match contro l’Hellas Verona dal quale i giallorossi pretendono la scossa per competere per la qualificazione europea.