Juve-Torino, doppio ballottaggio a centrocampo: sorpresa Rugani

Tutto pronto per la sfida tra Juve-Torino, derby della Mole che si annuncia decisamente scoppiettante. Allegri, intervenuto in conferenza stampa, ha annunciato il forfait di Bonucci, costretto ad alzare bandiera bianca per un problema al polpaccio

La Juventus è pronta a sfidare il Torino in vista del delicatissimo appuntamento del derby della Mole. Come confermato da Allegri in conferenza stampa, i bianconeri dovranno fare a meno di Bonucci, alle prese con un problema muscolare al polpaccio.

Il centrale difensivo non ci sarà, e considerata anche l’indisponibilità di Chiellini, Allegri affiderà la zona centrale della difesa alla coppia formata da De Ligt e Rugani, con l’ex Cagliari ed Empoli pronto a confermare le recenti ottime prestazioni da inizio stagione.

Allarme difensivo per la Juventus, considerando anche la squalifica di Danilo. Sulla destra ci sarà spazio per Cuadrado, mentre a centrocampo massima attenzione al doppio ballottaggio annunciato da Allegri dalla sala conferenze dell’Allianz Stadium.

Juve-Torino, McKennie insidia Zakaria: Locatelli rischia il posto da titolare?

Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Torino, dopo aver confermato l’assenza di Bonucci, causa infortunio, ha confermato anche la possibilità di doppio ballottaggio in mezzo al campo. Zakaria e McKennie si giocheranno una maglia da titolare, ma ci sarà spazio solamente per uno dei due.

Stesso discorso per Locatelli e Arthur, con il brasiliano pronto a insidiare l’ex Sassuolo nella posizione di play-maker davanti alla difesa. La sensazione, almeno per il momento, è che Locatelli resti in totale vantaggio sull’ex Barcellona per una maglia da titolare.