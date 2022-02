Juventus, un grande Torino ferma Allegri: Vlahovic delude

Juventus-Torino è stato l’interessante derby che ha inaugurato la giornata di Serie A come anticipo del venerdì sera.

Il derby è sempre una sfida a sé, lontana dalle logiche del campionato e del tempo. La sfida di Serie A tra Juventus e Torino è stato un match di altissimo livello, che ha confermato l’importante momento che vivono le due formazioni.

I bianconeri non hanno inciso con Vlahovic e hanno vissuto momenti di difficoltà a causa delle defezioni offensive dell’ultimo minuto, ma sono stati padroni di tutta la prima parte del match. Spazio alla convinzione e alla qualità del Torino nella seconda frazione di gioco.

Grande protagonista Andrea Belotti. Il capitano del Torino, osservato speciale siccome potrebbe essere la sua ultima stracittadina, non ha deluso le aspettative e ha anzi dato la gioia del gol del pareggio ai suoi.

Juventus-Torino 1-1, la sintesi del derby di Serie A

Il primo tempo di Juventus-Torino comincia decisamente in avanti per i granata. Due grandi occasioni in pochi minuti prima con Mandragora e poi un’azione con Brekalo che cerca Belotti, ma viene frenato. La Juventus però al 13′ sblocca il risultato con de Ligt: calcio d’angolo che parte da Cuadrado e termina col difensore, al quale non si oppone la difesa rivale sotto porta. La Juventus prende possesso della sfida, sebbene i ritmi non siano eccessivamente alti. Verso la mezz’ora ancora un tentativo bianconero con Locatelli che duetta con Pellegrini e ci provano per Vlahovic prima e Dybala poi ma senza successo. Il Torino chiude in avanti con un colpo di testa di Belotti che non trova lo specchio della porta. Finisce il primo tempo 1-0.

Secondo tempo arrembante del Torino con Brekalo che serve Singo in area di rigore, il quale però non riesce a realizzare la rete. Qualche minuto dopo è Mandragora che costringe Szczesny a deviare in corner. La partita si arricchisce di contrasti interessanti fino al pareggio del Torino al 62′. Brekalo parte dalla fascia mancina e mette in mezzo in area di rigore, Belotti non manca l’appuntamento e segna la rete. Pochi minuti dopo ancora granata in avanti. Brekalo arriva nella zona di Szczesny e col tacco libera per Mandragora, che ci prova di sinistro ma finisce di poco a lato. Poi s’interrompono i ritmi elevati per le varie sostituzioni.

La classifica

Milan 55*, Inter 54**, Napoli 53*, Juventus 47, Atalanta 44**, Lazio 42*, Roma 40*, Fiorentina 39**, Verona 36*, Torino 33*, Empoli 31*, Sassuolo 30*, Bologna 28**, Spezia 26*, Udinese 24***, Sampdoria 23*, Cagliari 21*, Venezia 21**, Genoa 15*, Salernitana 13***

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno