Juventus, batosta da non credere: Allegri in ansia, decisione obbligata

Infortunio durante Juventus-Torino. Ancora una defezione difensiva per i bianconeri, che vanno in allarme.

L’incubo infortuni è tornato in casa Juventus. La difesa bianconera si è già presentata con diverse assenze in difesa, in occasione del derby contro il Torino. La squadra di Max Allegri ha dovuto fare a meno di Bonucci e Chiellini per problemi muscolari, mentre Danilo è fuori per squalifica. Durante il riscaldamento è venuto meno anche Daniele Rugani, che si è fermato ed è stato costretto a rientrare negli spogliatoi.

A sostituire Rugani nella formazione ufficiale è stato Luca Pellegrini, entrato a far parte della linea difensiva con Alex Sandro, de Ligt e Cuadrado.

Proprio il reparto più martoriato è stato protagonista nei primi 45′, poiché al 13′ la Juventus è andato in vantaggia con la rete di de Ligt.

Juventus-Torino, infortunio per Pellegrini: la situazione

Disgraziatamente anche Luca Pellegrini si è fermato sul finale della gara, accasciandosi al suolo. Si è subito preparato De Sciglio per sostituire proprio il calciatore che aveva preso il posto di Rugani. Non sono state ancora chiarite le circostanze, ma il difensore ha stretto i denti ed è rimasto in campo fino alla fine del primo tempo.

La sostituzione dovrebbe si realizzerà durante l’intervallo e Allegri studierà la migliore soluzione, avendo ancora meno calciatori difensivi sui quali contare per la seconda parte della sfida. Spazio a De Sciglio, che ha accelerato il riscaldamento per entrare in campo negli ultimi 45′. Situazione da monitorare quella del reparto arretrato anche e soprattutto in vista del match di Champions League contro il Villarreal, in programma martedì 22 febbraio dalle 21:00.