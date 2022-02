Lazio, Sarri non ne può più: tegola pesante anche in campionato

La Lazio vuole voltare pagina dopo la sconfitta con il Porto e mette l’Udinese nel mirino: un big, però, è a rischio forfait.

Vuole ripartire subito la Lazio, dopo la sconfitta patita ieri sera per mano del Porto nell’andata dei play-off di Europa League. Ora l’attenzione è rivolto alla sfida di campionato contro l’Udinese in programma domenica sera: una gara complicata, da non fallire per il tecnico Maurizio Sarri intenzionato ad avvicinarsi ulteriormente alla zona Champions League. Intanto, però, oggi il tecnico ha ricevuto una brutta notizia.

Ciro Immobile, assente in Portogallo a causa di un forte attacco febbrile, rischia infatti di dover saltare pure la sfida di campionato. A riportarlo è stato Sky Sport, secondo cui le condizioni dell’attaccante verranno costantemente monitorate dallo staff medico biancoceleste. Nel frattempo, però, nell’ambiente regna una certa apprensione.

Molto dipenderà da come si evolverà la situazione ma intanto la presenza di Immobile nella lista dei convocati appare a forte rischio. Una tegola inaspettata per Sarri, che contava di recuperare il proprio bomber autore di una stagione “monstre”: 23 gol e 3 assist in 29 presenze complessive tra Serie A (19 reti), Europa League (3) e Coppa Italia (1).

Nel caso in cui l’ex Torino non dovesse farcela, allora l’allenatore riproporrà il tridente visto allo stadio “Do Dragao” composto da Pedro impiegato nella posizione di falso nueve. A supportare lo spagnolo ci penseranno Mattia Zaccagni (autore della rete che ha illuso la Lazio) e Felipe Anderson, chiamato a rilanciarsi dopo un periodo molto complicato in termini realizzativi.

L’ultimo gol del brasiliano, infatti, al 16 ottobre: da quel momento in poi, appena 4 assist e una serie di prestazioni incolori che lo hanno fatto scivolare in panchina. Ora l’assenza di Immobile gli sta consentendo di giocare con maggiore regolarità tuttavia il club gli chiede una netta inversione di tendenza. La punta, nel frattempo, spera di poter rientrare presto: ulteriori aggiornamento in merito allo suo stato di salute sono attesi nelle prossime ore.