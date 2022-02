Serie A, consigli per il Fantacalcio: chi schierare nella 26esima giornata

Ultimi consigli in ottica Fantacalcio per questo tempo che manca all’inizio della 26esima giornata di Serie A

Tra un impegno e l’altro delle italiane in Europa, torna la Serie A e con essa le formazioni da schierare al Fantacalcio. Ne abbiamo parlato con una diretta dedicata sul nostro canale ‘Twitch’, SerieANewsTv, ed ecco qui di seguito i nomi consigliati per questa 26esima giornata.

Una giornata di campionato che si apre alla grande con il Derby della Mole tra Juventus e Torino. I bianconeri ospiteranno all’Allianz Stadium i granata per un match che vorrà dire molto in ottica campionato. L’Atalanta vorrà riscattarsi contro la Fiorentina, dopo la sconfitta subita in Coppa Italia. Ma in ottica delle sfide salvezza sarà da seguire con attenzione anche la gara tra Venezia e Genoa.

Andando a guardare più da vicino i match, la 26esima giornata sarà così suddivisa. Questa sera ad aprire le danze sarà Juventus-Torino (ore 20:45). Nella giornata di domani si assisterà a: Sampdoria-Empoli (ore 15:00), Roma-Verona (ore 18:00) e Salernitana-Milan (ore 20:45). Domenica scenderanno in campo: Fiorentina-Atalanta (ore 12:30), Venezia-Genoa (ore 15:00), Inter-Sassuolo (ore 18:00) e Udinese-Lazio (ore 20:45). Chiuderanno la giornata lunedì: Cagliari-Napoli (ore 19:00) e Bologna-Spezia (ore 21:00).

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Serie A, dubbi dell’ultimo minuto su chi schierare nelle formazioni del Fantacalcio? Ecco i nostri consigli

Tra i pali ancora fiducia a Mike Maignan, che sta vivendo con il Milan uno splendido momento di forma. In difesa occhio ad Aaron Hickey, che è chiamato ad aiutare il Bologna in questo momento difficile, e a Davide Calabria, attualmente fondamentale per il Milan.

Il Venezia, per la sfida salvezza, affida le chiavi del suo centrocampo a Mattia Aramu che potrebbe portare bonus preziosi ai fantallenatori. Una sorpresa di giornata può essere anche Weston McKennie, che spesso è chiamato a sbloccare match difficili e che ha già segnato contro il Torino. Fiducia anche a Brahim Diaz, che può sbloccarsi contro la Salernitana, e a Teun Koopmeiners, che deve rispondere al malcontento di Gasperini dopo l’ultima prestazione. Una possibile sorpresa? Filippo Bandinelli con l’Empoli contro la Sampdoria.

LEGGI ANCHE >>> “Hanno sbagliato a prenderlo”: United, la rivelazione gela Ronaldo

Passiamo all’attacco. In tanti sono chiamati a far bene in questa giornata di campionato. In diretta a SerieANewsTv i nomi andati per la maggiore sono stati: Marko Arnautovic per la rinascita del Bologna, Arthur Cabral, per provare a dare (finalmente) il suo contributo con un gol alla Fiorentina, e Jeremie Boga per compensare le assenze nell’Atalanta. Occhio a Pedro che è chiamato ad aiutare la Lazio, con l’assenza di Immobile, e a Lorenzo Insigne che non dà il suo contributo con il Napoli da diverso tempo.