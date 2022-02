Calciomercato Milan, annuncio spiazzante: come la prenderanno i tifosi?

Emerge durante un’intervista un affare sfumato per il Milan che avrebbe potuto fare molto comodo nella corsa per lo Scudetto.

Il calciomercato di gennaio ha registrato numerosi colpi che potrebbero influenzare la lotta al vertice per lo Scudetto e gli altri tre posti che mettono in palio la qualificazione alla prossima Champions League. E tra l’Inter che si è assicurata Gosens e la Juventus, che ha regalato ad Allegri Zakaria e Vlahovic, ha spiccato l’immobilità del Milan.

Secondo molti addetti ai lavori il Diavolo sarebbe senz’altro intervenuto in difesa in seguito all’infortunio occorso a Simon Kjaer. Altri indicavano la necessità di intervenire anche nel reparto offensivo, con i frequenti problemi fisici di Ibrahimovic e Rebic e l’eclissi totale nei piani di Pioli di Samu Castillejo.

È arrivato alla fine soltanto Marko Lazetić, talentuoso attaccante serbo che comunque rappresenta un investimento per il futuro più che per il presente. E la sensazione che qualcosa sia mancato viene acuita dalle recenti dichiarazioni di una stella brasiliana, tornata in patria dopo lunga militanza in Premier League.

Willian al Milan? I contatti c’erano stati

Parliamo di Willian Borges da Silva, attaccante esterno classe 1988 approdato a fine agosto al Corinthians. Arrivato in Europa da giovanissimo, il brasiliano si è imposto ad altissimi livelli nel Chelsea prima di un poco fortunato passaggio all’Arsenal che ha preceduto il ritorno in patria, nel club che lo aveva lanciato da ragazzo.

Intervistato da FourFourTwo, Willian ha svelato di essere stato vicino a due club della Serie A: “Ho avuto offerte dal Lione, anche Mourinho mi voleva alla Roma. E c’era anche il Milan. Le cose sono però andate spedite con il Corinthians e ho pensato che sarebbe stato bello tornare a casa.”

Willian, dunque ha rescisso il contratto con l’Arsenal ed è tornato in Brasile a parametro zero. Lo ha fatto dopo aver parlato con la famiglia: “Ricevevo ogni giorno messaggi che mi dicevano di tornare, mi sono confrontato con mia moglie e le mie figlie. Erano entusiaste, e allora la scelta è stata facile.”

Reduce da un paio di stagioni tutt’altro che esaltanti, Willian ha dunque soltanto sfiorato la Serie A e potrebbe persino non essere definito un vero e proprio rimpianto per Roma e Milan. I tifosi rossoneri però si domandano in queste ore se la Serie A non avrebbe potuto rigenerare il brasiliano, regalando a Pioli un’arma in più nella corsa per lo Scudetto.